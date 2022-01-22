Стала известна дата встречи лидеров «нормандской четвёрки»

Встреча представителей «нормандской четвёрки» пройдёт 25 января в Париже, в которой примет участие замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Сами переговоры начнутся на следующий день, передаёт «Коммерсантъ».

Германию будет представлять внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию — дипломатический советник главы государства Эммануэль Бонн, а Украину — руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Политические советники “нормандского формата” проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском, — сообщает собеседник агентства ТАСС.

Ожидается, что главной проблемой к обсуждению будет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Москва требует их выполнения Киевом, а также, чтобы власти Украины вели прямой диалог с главами Донецкой и Луганской народных республик. Однако Украина настаивает на переговорах именно с Россией, так как считает, что Россия — сторона конфликта. Киев не раз призывал к пересмотру Минских соглашений, указывая на то, что они устарели.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине его президентства, сообщил, что эскалация ситуации вокруг Украины будет грозить России «катастрофой». По его словам, если подобное произойдёт, русским придётся заплатить «большую цену».