США продолжат поставлять оружие на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон привержен оказанию помощи Украине в удовлетворении их потребностей по самообороне. Он призвал Москву уважать территориальную целостность Украины.
Об этом глава ведомства сообщил на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы привержены оказанию помощи Украине в их потребностях по самообороне, — цитирует Остина ТАСС.
В свою очередь Блинкен заявил, что НАТО решительно настроена на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряжённости вокруг Украины. Он добавил, что США и союзники выражали глубокую обеспокоенность в отношении действий России на границе с Украиной.
Ранее помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану шеф американского Пентагона Ллойд Остин. Как рассказали в военном ведомстве США, Остин заявил о продолжении поддержки со стороны Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, писал NEWS.ru.