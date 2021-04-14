США продолжат поставлять оружие на Украину

https://static.news.ru/photo/1c9c3bce-9d62-11eb-9a3d-96000091f725_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон привержен оказанию помощи Украине в удовлетворении их потребностей по самообороне. Он призвал Москву уважать территориальную целостность Украины.

Об этом глава ведомства сообщил на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы привержены оказанию помощи Украине в их потребностях по самообороне, — цитирует Остина ТАСС.

В свою очередь Блинкен заявил, что НАТО решительно настроена на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряжённости вокруг Украины. Он добавил, что США и союзники выражали глубокую обеспокоенность в отношении действий России на границе с Украиной.

Ранее помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану шеф американского Пентагона Ллойд Остин. Как рассказали в военном ведомстве США, Остин заявил о продолжении поддержки со стороны Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, писал NEWS.ru.