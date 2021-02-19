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Пентагон обещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

02:17, 20 февраля 2021
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану шеф американского Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщили в военном ведомстве США, Остин завил о продолжении поддержки со стороны Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии, — говорится в сообщении Пентагона.

Также Остин сообщил украинскому коллеге о необходимости проведения реформ во вверенном ему секторе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон заявил об угрозе России для стран НАТО

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