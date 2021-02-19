Пентагон обещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

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В США одномоторный самолёт упал на грузовой автомобиль. В результате один человек погиб. Об этом сообщает телекомпания АВС.

Инцидент произошёл в порту Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Погиб пилот. Человек, находившийся в автомобиле, получил повреждения. По предварительным данным, он находится в тяжёлом состоянии. Причина происшествия выясняется. Порт работает в штатном...