Пентагон обещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану шеф американского Пентагона Ллойд Остин.
Как сообщили в военном ведомстве США, Остин завил о продолжении поддержки со стороны Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии, —
говоритсяв сообщении Пентагона.
Также Остин сообщил украинскому коллеге о необходимости проведения реформ во вверенном ему секторе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон заявил об угрозе России для стран НАТО