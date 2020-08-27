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США показали секретную субмарину ради сигнала Кремлю

07:36, 28 августа 2020
Субмарина USS Seawolf в Тромсё Субмарина USS Seawolf в Тромсё Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон передал «сигнал Кремлю», отправив секретную субмарину USS Seawolf к берегам Норвегии. Фотографии подлодки из норвежского Тромсё стали первыми её снимками за последние пять лет.

Об этом сообщает американское издание The Drive, отмечая, что подобное раскрытие сведений о местонахождении секретной субмарины является необычным. Автор статьи в издании считает, что тем самым в Белом доме хотели отправить «явный сигнал России».

Тромсё расположен вблизи маршрута следования российских подлодок, которые в последние годы проявляли серьёзную активность в этом районе.

«Сигналом, нацеленным прямо на Москву» в издании считают манёвры, последовавшие сразу после прибытия в Норвегию Seawolf. В учениях с истребителями ВВС Норвегии участвовали шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский атомный подводный крейсер «Омск» всплыл в международных водах у берегов Аляски. Северное командование вооружённых сил США стало отслеживать его передвижения. «Омск» участвует в учениях в акватории Берингова моря. 27 августа он и ракетный крейсер «Варяг» провели совместную стрельбу по морской цели. «Омск» выпустил по мишени из-под воды противокорабельную ракету «Гранит», которая достигла цели, пролетев более 320 км.

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