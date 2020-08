США показали секретную субмарину ради сигнала Кремлю

Об этом сообщает американское издание The Drive, отмечая, что подобное раскрытие сведений о местонахождении секретной субмарины является необычным. Автор статьи в издании считает, что тем самым в Белом доме хотели отправить «явный сигнал России».

Тромсё расположен вблизи маршрута следования российских подлодок, которые в последние годы проявляли серьёзную активность в этом районе.

«Сигналом, нацеленным прямо на Москву» в издании считают манёвры, последовавшие сразу после прибытия в Норвегию Seawolf. В учениях с истребителями ВВС Норвегии участвовали шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.