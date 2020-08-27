США показали секретную субмарину ради сигнала Кремлю

https://static.news.ru/photo/8162165c-e8e8-11ea-820b-fa163e074e61_660.jpg Субмарина USS Seawolf в Тромсё Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон передал «сигнал Кремлю», отправив секретную субмарину USS Seawolf к берегам Норвегии. Фотографии подлодки из норвежского Тромсё стали первыми её снимками за последние пять лет.

Об этом сообщает американское издание The Drive, отмечая, что подобное раскрытие сведений о местонахождении секретной субмарины является необычным. Автор статьи в издании считает, что тем самым в Белом доме хотели отправить «явный сигнал России».

Тромсё расположен вблизи маршрута следования российских подлодок, которые в последние годы проявляли серьёзную активность в этом районе.

«Сигналом, нацеленным прямо на Москву» в издании считают манёвры, последовавшие сразу после прибытия в Норвегию Seawolf. В учениях с истребителями ВВС Норвегии участвовали шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

SubDeployments 1) Rare pics of #submarine USS #SEAWOLF SSN21, here making a brief stop 21 Aug at Tromso, #Norway while on a 6th Fleet deployment. These appear to be the first officially-released photos of the Bangor-based sub in 5 years pic.twitter.com/tqLTevvGJK — Chris Cavas (@CavasShips) August 25, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский атомный подводный крейсер «Омск» всплыл в международных водах у берегов Аляски. Северное командование вооружённых сил США стало отслеживать его передвижения. «Омск» участвует в учениях в акватории Берингова моря. 27 августа он и ракетный крейсер «Варяг» провели совместную стрельбу по морской цели. «Омск» выпустил по мишени из-под воды противокорабельную ракету «Гранит», которая достигла цели, пролетев более 320 км.