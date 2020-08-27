Моряки рассказали о всплывшей у берегов Аляски подлодке

https://static.news.ru/photo/3af6f49e-e8d4-11ea-88f4-fa163e074e61_660.jpg АПККР «Омск» Фото: mil.ru

Атомный подводный крейсер «Омск» является той подлодкой, о появлении которой в международных водах у берегов Аляски рассказало Северное командование вооружённых сил США. Нештатной ситуации на борту российской подлодки не было.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте. Собеседник агентства подчеркнул, что «Омск» участвует в учениях в акватории Берингова моря.

В ходе манёвров «Океанский щит — 2020» 27 августа «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» провели совместную стрельбу по морской цели, отмечают в Тихоокеанском флоте. В частности, «Омск» выпустил по мишени из-под воды противокорабельную ракету «Гранит», которая достигла цели, пролетев более 320 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные США следят за всплывшей около Аляски российской подлодкой. Мониторинг ведут Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование ВС США. Американские военные рассказали, что запросов о помощи от российских моряков не поступало, но в случае необходимости она будет оказана.