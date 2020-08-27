Военные США следят за всплывшей около Аляски российской подлодкой

https://static.news.ru/photo/166ac0c0-e8c9-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Северное командование ВС США заявило, что около берегов Аляски всплыла подводная лодка ВМФ России. Объект появился на поверхности в международных водах.

Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование ВС США ведут за ней наблюдение, сообщается в Twitter командования американских военных.

Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США, — отмечается в сообщении Северного командования.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility. — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020

Также подчёркивается, что запросов о помощи от российских моряков не поступало, но в случае необходимости она будет оказана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команды рыболовных судов Соединённых Штатов, которые находятся у побережья Аляски, пожаловались в Береговую охрану США, так как в Беринговом море присутствуют корабли российского флота. Корабли участвуют в российских военно-морских учениях. Информация о планируемом мероприятии была заранее донесена до американских официальных лиц.