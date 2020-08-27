Военные США следят за всплывшей около Аляски российской подлодкой

https://static.news.ru/photo/166ac0c0-e8c9-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpgФото: MOD Russia/Global Look Press
Северное командование ВС США заявило, что около берегов Аляски всплыла подводная лодка ВМФ России. Объект появился на поверхности в международных водах.
Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование ВС США ведут за ней наблюдение, сообщается в Twitter командования американских военных.
Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США, — отмечается в сообщении Северного командования.
The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.
Также подчёркивается, что запросов о помощи от российских моряков не поступало, но в случае необходимости она будет оказана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что команды рыболовных судов Соединённых Штатов, которые находятся у побережья Аляски, пожаловались в Береговую охрану США, так как в Беринговом море присутствуют корабли российского флота. Корабли участвуют в российских военно-морских учениях. Информация о планируемом мероприятии была заранее донесена до американских официальных лиц.