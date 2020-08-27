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Военные США следят за всплывшей около Аляски российской подлодкой

03:52, 28 августа 2020 172
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Северное командование ВС США заявило, что около берегов Аляски всплыла подводная лодка ВМФ России. Объект появился на поверхности в международных водах.

Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование ВС США ведут за ней наблюдение, сообщается в Twitter командования американских военных.

Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США, — отмечается в сообщении Северного командования.

Также подчёркивается, что запросов о помощи от российских моряков не поступало, но в случае необходимости она будет оказана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команды рыболовных судов Соединённых Штатов, которые находятся у побережья Аляски, пожаловались в Береговую охрану США, так как в Беринговом море присутствуют корабли российского флота. Корабли участвуют в российских военно-морских учениях. Информация о планируемом мероприятии была заранее донесена до американских официальных лиц.

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