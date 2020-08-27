Американские рыбаки пожаловались на боевые корабли РФ

https://static.news.ru/photo/7fe7b6a8-e8a5-11ea-84b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Команды рыболовных судов Соединённых Штатов, которые находятся у побережья Аляски, пожаловались в Береговую охрану США, так как в Беринговом море присутствуют корабли российской армии.

Несколько рыболовных судов, ведущих промысел в Беринговом море, уведомили нас о том, что им встречались эти корабли и что они испытывают озабоченность, — рассказал представитель Береговой охраны Кип Уадлоу.

По его словам, ведомство связалось с объединённым командованием Вооружённых сил США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон, где объяснили, что корабли учувствуют в российских военно-морских учениях. Информация о планируемом мероприятии была заранее донесена до американских официальных лиц.

Уадлоу отметил, что не знает, сколько кораблей принимают участие в учениях, передаёт Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что противолодочные силы Балтийского флота РФ в полигонах, находящихся в Балтийском море, отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника. В манёврах приняли участие корвет «Стойкий» и малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария».