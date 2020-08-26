Балтийский флот РФ отразил воздушный налёт условного противника

https://static.news.ru/photo/92adbe8c-e7b4-11ea-b342-fa163e074e61_660.jpg Корвет «Стойкий» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Противолодочные силы Балтийского флота (БФ) РФ в полигонах, находящихся в Балтийском море, отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника. В манёврах приняли участие корвет «Стойкий» и малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария».

В тренировках также задействовали противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации флота. Военные применили радиолокационные и гидроакустические средства и выполнили стрельбы реактивными бомбометами РБУ-6000, передаёт официальный сайт Минобороны РФ.

Кроме борьбы с субмаринами, экипажи кораблей выполнили задачи по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по реальной воздушной мишени, имитировавший авиаудар условного противника. Также моряки выполнили плавание в узкозти, совместное маневрирование, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

Накануне стало известно, что Белоруссия, Мьянма, Индия, Иран и Пакистан будут участвовать в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» в сентябре 2020 года, передаёт Минобороны РФ. По данным ведомства, штабные переговоры с представителями вооружённых сил перечисленных стран стартовали в Волгограде 25 августа.

Участники мероприятия уже совершили рекогносцировочную поездку на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где запланировано проведение практических действий учений. Военнослужащие иностранных государств ознакомились с полигоном, а также посетили полевой пункт управления.

Ранее NEWS.ru писал, что первый в России полигон международного уровня для экстремального вождения машин РХБ-разведки РХМ-4, созданной на базе бронетранспортёра БТР-80, и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия, оборудован на границе Костромской и Ярославской областей.