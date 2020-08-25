В военных учениях на юге РФ будут участвовать пять иностранных государств

https://static.news.ru/photo/22b73a42-e78f-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Белоруссия, Мьянма, Индия, Иран и Пакистан будут участвовать в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» в сентябре 2020 года, следует из сообщения Минобороны РФ.

По данным ведомства, штабные переговоры с представителями вооружённых сил перечисленных стран стартовали в Волгограде 25 августа. Участники мероприятия уже совершили рекогносцировочную поездку на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области, где запланировано проведение практических действий учений. Военнослужащие иностранных государств ознакомились с полигоном, а также посетили полевой пункт управления, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что первый в России полигон международного уровня для экстремального вождения машин РХБ-разведки РХМ-4, созданной на базе бронетранспортёра БТР-80, и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия оборудован на границе Костромской и Ярославской областей.

Полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты получил статус международного в 2015 году в связи с проведением конкурса «Безопасная среда», а в течение следующих лет дополнительно оснащался. Теперь он оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для спецобработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химконтроля и практической стрельбы.