В России появился первый полигон для экстремального вождения бронемашин

https://static.news.ru/photo/2bc4eab2-e1e5-11ea-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Первый в РФ полигон международного уровня для экстремального вождения машин РХБ-разведки РХМ-4, созданной на базе бронетранспортёра БТР-80, и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия оборудован на границе Костромской и Ярославской областей.

Полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты получил статус международного в 2015 году в «связи с проведением конкурса „Безопасная среда“, а в течение следующих лет дополнительно оснащался. Теперь он оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для спецобработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химконтроля и практической стрельбы», передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Он позволяет готовить подразделения химической разведки по новейшим методикам. На полигоне Песочное проходят подготовку и повышают свои навыки курсанты из 28 стран, в том числе из Азии, Африки, Южной Америки, — говорится в сообщении ведомства.

Трёхкилометровый маршрут позволяет отрабатывать самые сложные элементы химической разведки. На трассах расположены классические препятствия и интегрированный комплекс искусственных препятствий для экстремального вождения, а также водная преграда.

Для выполнения всех нормативов международного конкурса необходимо было при создании полигона задействовать два полигона и одно общевойсковое стрельбище, он стал прообразом первого китайского полигона для экстремального вождения машин радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки.

Как писал NEWS.ru ранее, психологи Южного военного округа (ЮВО) во время специальных учений по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) совместно с частями и подразделениями РЭБ Минобороны РФ под руководством сотрудников Департамента психологической работы Министерства обороны РФ провели тренировки по психологическому сопровождению выполнения задач расчётами РЭБ.