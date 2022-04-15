США запугивают страны Латинской Америки из-за позиции по России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон с помощью угроз пытается заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Дипломат отметил, что в США пренебрегают сопутствующими рисками для региона. Он добавил, что в Госдепе «раздражены» текущей позицией стран Южной Америки, пишет РИА Новости.

В Госдепе растёт раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России, — рассказал Антонов.

Он указал на то, что Вашингтон не волнует «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг ранее заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа.

Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине. Предприниматель подчеркнул, что в случае отказа от топлива из РФ предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%.