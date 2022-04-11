FAZ: в Германии назвали санкции против России бесполезными

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа, передаёт газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго, — поделился Айзенберг.

Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине. Предприниматель подчеркнул, что в случае отказа от топлива из РФ предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%.

В федеральный суд американского столичного округа Колумбия ранее был подан иск к России со стороны группы из 11 украинских компаний о компенсации за утраченное в Крыму имущество в размере почти $35 миллионов. Предприниматели из Украины пытаются получить подтверждение компенсации «за изъятие Российской Федерацией их активов» после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году, которую ранее постановил выплатить украинским компаниям арбитражный суд в Швейцарии.