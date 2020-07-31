Россия проводит грань между обязательством укреплять военное сотрудничество с Китаем и своим геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такой вывод делают западные исследователи из так и не получивших официально подтверждения данных, что Москва приостановила поставку оставшихся элементов ЗРС С-400 своему партнёру Пекину — формально из-за заботы о карантинных ограничениях. В США полагают, что реальной причиной отсрочки могла стать тревога Кремля, что системы будут установлены в пограничном районе с Индией.
На сообщения о паузе в реализации сделки между Россией и Китаем
Как сообщал ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Россия до конца 2020 года намерена завершить выполнение контракта на поставку в КНР этих зенитных ракетных систем.
У нас с Китаем существуют давние взаимоотношения, и у нас есть действующие контракты. В частности, мы завершим в этом году наши обязательства по С-400, — сказал Шугаев в эфире российского телевидения.
На сегодня речь может идти уже о финальных эпизодах сделки — отправке оставшихся ракет и вводе в эксплуатацию С-400, потому что Москва, как сообщалось, уже завершила поставку второго полкового комплекта в Китай морским путём, а акт приёма-передачи был подписан в декабре 2019 года. Первый же полковой комплект Пекин получил ещё весной 2018-го. Напомним, что договорённости между странами были заключены на отправку в КНР двух полковых комплектов.
Западные исследователи считают представленную в китайских изданиях версию отсрочки крайне неправдоподобной. Более реалистичной в The National Interest называют
Исследователи полагают, что в том случае если Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вдруг развернёт приобретённые у России системы С-400 вдоль линии фактического контроля, это может серьёзно ударить по российско-индийским отношениям и подорвать тщательно культивируемый имидж президента Владимира Путина как авторитетного посредника и медиатора. В связи с этим есть основания полагать, что Кремль проводит грань между отношениями с КНР и своим геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключают западные эксперты. Однако такая постановка вопроса заставляет сомневаться в том, что Кремль будет ускорять реализацию контракта на поставку С-400 в Индию — этого, как сообщало агентство Bloomberg, пытается добиться Нью-Дели.
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