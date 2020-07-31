Россия проводит грань между обязательством укреплять военное сотрудничество с Китаем и своим геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такой вывод делают западные исследователи из так и не получивших официально подтверждения данных, что Москва приостановила поставку оставшихся элементов ЗРС С-400 своему партнёру Пекину — формально из-за заботы о карантинных ограничениях. В США полагают, что реальной причиной отсрочки могла стать тревога Кремля, что системы будут установлены в пограничном районе с Индией.

На сообщения о паузе в реализации сделки между Россией и Китаем обратило внимание издание The National Interest. По его оценкам, данные об отсрочке поставок Пекину вызывают больше вопросов, чем ответов. Накануне сразу несколько китайских порталов со ссылкой на источники сообщили , что Москва решила сделать паузу в доставке остальных элементов ЗРС якобы из-за того, что эта деятельность в период пандемии сопровождается многочисленными рисками: китайская сторона должна была направить персонал для обучения в Россию, а самой РФ также было необходимо отправить своих технических специалистов в КНР для ввода вооружений в эксплуатацию. Главным выводом этих сообщений стало то, что Москва обеспокоена тем, как поставки С-400 повлияют на антипандемические действия китайской армии. Данные так и не получили официального подтверждения, однако вызвали резонанс среди экспертов.

MOD Russia/Global Look Press

Как сообщал ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Россия до конца 2020 года намерена завершить выполнение контракта на поставку в КНР этих зенитных ракетных систем.

У нас с Китаем существуют давние взаимоотношения, и у нас есть действующие контракты. В частности, мы завершим в этом году наши обязательства по С-400, — сказал Шугаев в эфире российского телевидения.

На сегодня речь может идти уже о финальных эпизодах сделки — отправке оставшихся ракет и вводе в эксплуатацию С-400, потому что Москва, как сообщалось, уже завершила поставку второго полкового комплекта в Китай морским путём, а акт приёма-передачи был подписан в декабре 2019 года. Первый же полковой комплект Пекин получил ещё весной 2018-го. Напомним, что договорённости между странами были заключены на отправку в КНР двух полковых комплектов.

Западные исследователи считают представленную в китайских изданиях версию отсрочки крайне неправдоподобной. Более реалистичной в The National Interest называют гипотезу индийских СМИ, согласно которой Кремль, стремясь сохранить плодотворные военные и торговые связи как с Пекином, так и с Дели, не хочет втягиваться в продолжающийся индийско-китайский конфликт в районе Гималаев. Ситуация в пограничной зоне в Ладакхе обострилась после того, как в мае и в июне этого года там произошли вооружённые столкновения китайских и индийских военных. В ходе боевых действий не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. По официальной версии индийской стороны, в ходе конфликта были убиты и ранены около 45 китайских солдат. Сейчас Индия намерена направить на границу дополнительные силы для того, чтобы предотвратить новые инциденты.

MOD Russia/Global Look Press

Исследователи полагают, что в том случае если Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вдруг развернёт приобретённые у России системы С-400 вдоль линии фактического контроля, это может серьёзно ударить по российско-индийским отношениям и подорвать тщательно культивируемый имидж президента Владимира Путина как авторитетного посредника и медиатора. В связи с этим есть основания полагать, что Кремль проводит грань между отношениями с КНР и своим геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключают западные эксперты. Однако такая постановка вопроса заставляет сомневаться в том, что Кремль будет ускорять реализацию контракта на поставку С-400 в Индию — этого, как сообщало агентство Bloomberg, пытается добиться Нью-Дели.