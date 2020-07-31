Россия проводит грань между обязательством укреплять военное сотрудничество с Китаем и своим геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такой вывод делают западные исследователи из так и не получивших официально подтверждения данных, что Москва приостановила поставку оставшихся элементов ЗРС С-400 своему партнёру Пекину — формально из-за заботы о карантинных ограничениях. В США полагают, что реальной причиной отсрочки могла стать тревога Кремля, что системы будут установлены в пограничном районе с Индией.

На сообщения о паузе в реализации сделки между Россией и Китаем обратило внимание издание The National Interest. По его оценкам, данные об отсрочке поставок Пекину вызывают больше вопросов, чем ответов. Накануне сразу несколько китайских порталов со ссылкой на источники сообщили, что Москва решила сделать паузу в доставке остальных элементов ЗРС якобы из-за того, что эта деятельность в период пандемии сопровождается многочисленными рисками: китайская сторона должна была направить персонал для обучения в Россию, а самой РФ также было необходимо отправить своих технических специалистов в КНР для ввода вооружений в эксплуатацию. Главным выводом этих сообщений стало то, что Москва обеспокоена тем, как поставки С-400 повлияют на антипандемические действия китайской армии. Данные так и не получили официального подтверждения, однако вызвали резонанс среди экспертов.

MOD Russia/Global Look Press

Как сообщал ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Россия до конца 2020 года намерена завершить выполнение контракта на поставку в КНР этих зенитных ракетных систем.

У нас с Китаем существуют давние взаимоотношения, и у нас есть действующие контракты. В частности, мы завершим в этом году наши обязательства по С-400, — сказал Шугаев в эфире российского телевидения.

На сегодня речь может идти уже о финальных эпизодах сделки — отправке оставшихся ракет и вводе в эксплуатацию С-400, потому что Москва, как сообщалось, уже завершила поставку второго полкового комплекта в Китай морским путём, а акт приёма-передачи был подписан в декабре 2019 года. Первый же полковой комплект Пекин получил ещё весной 2018-го. Напомним, что договорённости между странами были заключены на отправку в КНР двух полковых комплектов.

Западные исследователи считают представленную в китайских изданиях версию отсрочки крайне неправдоподобной. Более реалистичной в The National Interest называют гипотезу индийских СМИ, согласно которой Кремль, стремясь сохранить плодотворные военные и торговые связи как с Пекином, так и с Дели, не хочет втягиваться в продолжающийся индийско-китайский конфликт в районе Гималаев. Ситуация в пограничной зоне в Ладакхе обострилась после того, как в мае и в июне этого года там произошли вооружённые столкновения китайских и индийских военных. В ходе боевых действий не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. По официальной версии индийской стороны, в ходе конфликта были убиты и ранены около 45 китайских солдат. Сейчас Индия намерена направить на границу дополнительные силы для того, чтобы предотвратить новые инциденты.

MOD Russia/Global Look Press

Исследователи полагают, что в том случае если Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вдруг развернёт приобретённые у России системы С-400 вдоль линии фактического контроля, это может серьёзно ударить по российско-индийским отношениям и подорвать тщательно культивируемый имидж президента Владимира Путина как авторитетного посредника и медиатора. В связи с этим есть основания полагать, что Кремль проводит грань между отношениями с КНР и своим геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключают западные эксперты. Однако такая постановка вопроса заставляет сомневаться в том, что Кремль будет ускорять реализацию контракта на поставку С-400 в Индию — этого, как сообщало агентство Bloomberg, пытается добиться Нью-Дели.

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