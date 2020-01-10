https://static.news.ru/photo/6e5389ae-3391-11ea-8552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/Global Look Press

Разведывательный спутник США перед крушением украинского Boeing 737 в Тегеране зафиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолёту.

Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя. По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель пассажирского лайнера и затем по нему были запущены две ракеты класса «земля-воздух».



Ранее телеканал CNN, со ссылкой на источник, сообщил, что самолёт был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 («Тор-М1»), выпущенными Ираном по ошибке. Эти данные были собраны аналитиками американской разведки уже утром после происшедшего, однако потребовался ещё один день, чтобы всё перепроверить, сообщил инсайдер телеканала.

Вечером 9 января премьер-министры Канады и Великобритании сообщили со ссылкой на разведданные, что авикатастрофа, вероятно, произошла из-за попадания ракеты, выпущенной Ираном по ошибке.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя.

Как ранее писал NEWS.ru, 10 января Владимир Зеленский проведёт переговоры с Государственным секретарем США Майком Помпео о ходе расследования катастрофы.