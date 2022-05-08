США ввели санкции против восьми представителей «Сбера» и 27 из Газпромбанка

США ввели санкции против восьми представителей Сбербанка, 27 — из Газпромбанка, а также объявили о рестрикциях в отношении Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур, сообщается в справке, опубликованной на сайте Белого дома. В правительстве США отметили, что полностью блокировать Газпромбанк, а также замораживать его активы и запрещать с ним транзакции не планируют. Санкции также коснулись Первого канала, «России-1» и НТВ.

США ввели санкции в отношении восьми управленцев из Сбербанка — крупнейшего российского финансового института, имеющего уникальную важность для российской экономики, в котором хранится примерно треть всех банковских активов России; 27 управленцев из Газпромбанка — крупного российского банка, обеспечивающего бизнес «Газпрома», одного из крупнейших мировых экспортеров природного газа; и Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур, — говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон больше не будет поставлять видеокамеры, микрофоны и звуковое оборудование трём крупным государственным каналам, имея в виду Первый канал, «Россию-1» и НТВ. Кроме того, гражданам и компаниям США запретили предоставлять российским фирмам услуги в области аудита, консалтинга и маркетинга.