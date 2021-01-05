США ввели санкции против 16 сотрудничающих с Ираном предприятий

Минфин США внёс в санкционные списки по Ирану 16 предприятий. Большая часть из них связана с производством стали.
В списке находятся 13 иранских компаний, а также по одной организации из Китая, Великобритании и Германии. Речь идёт о компаниях Sirjan Iranian Steel, Pasargad Steel Complex, Bonab Steel Industry Complex, Khazar Steel Co, а также Gilan Steel Complex и других. Также санкции введены против одного иранского гражданина.
Об этом
Ранее Штаты расширили перечень санкций по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций, связанных с нефтегазовой сферой. Все эти компании зарегистрированы в ОАЭ. По данным Вашингтона, они поддерживают сырьевой сектор экономики Тегерана: нефтехимический и нефтяной секторы являются главными источниками дохода иранского режима.
Как писал NEWS.ru, лидер Ирана Хасан Рухани заявил, что в республике рады поражению Трампа на президентских выборах, поскольку действующий глава Белого дома «совершал преступления, убивал людей и был террористом». Политик обвинил американского лидера в создании препятствий для поставок в Иран вакцины от коронавируса.