США ввели санкции против 16 сотрудничающих с Ираном предприятий

https://static.news.ru/photo/c9f63404-4f6b-11eb-80b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минфин США внёс в санкционные списки по Ирану 16 предприятий. Большая часть из них связана с производством стали.

В списке находятся 13 иранских компаний, а также по одной организации из Китая, Великобритании и Германии. Речь идёт о компаниях Sirjan Iranian Steel, Pasargad Steel Complex, Bonab Steel Industry Complex, Khazar Steel Co, а также Gilan Steel Complex и других. Также санкции введены против одного иранского гражданина.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Ранее Штаты расширили перечень санкций по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций, связанных с нефтегазовой сферой. Все эти компании зарегистрированы в ОАЭ. По данным Вашингтона, они поддерживают сырьевой сектор экономики Тегерана: нефтехимический и нефтяной секторы являются главными источниками дохода иранского режима.

Как писал NEWS.ru, лидер Ирана Хасан Рухани заявил, что в республике рады поражению Трампа на президентских выборах, поскольку действующий глава Белого дома «совершал преступления, убивал людей и был террористом». Политик обвинил американского лидера в создании препятствий для поставок в Иран вакцины от коронавируса.