США ввели новые ограничения на передвижения дипломатов России в ООН Постпредство: США в декабре ввели новые ограничения на передвижения дипломатов РФ в ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

США в декабре 2022 года ввели новые ограничения на передвижение российских дипломатов ООН — уведомительный порядок выезда за 25-мильную зону заменили на разрешительный. Об этом сообщил руководитель правовой референтуры постпредства РФ при международной организации Сергей Леонидченко во время выступления на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. Текст выступления приведен на сайте российской дипмиссии.

В декабре прошлого года США ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства и служащих Секретариата ООН из числа российских граждан. Уведомительный порядок поездок за пределы так называемой «25-мильной зоны» был произвольно изменен на разрешительный, — сказал Леонидченко.

Он пояснил, что с декабря абсолютно всем сотрудникам российского постпредства отказывается в любых поездках за пределы зоны без объяснения причин. По мнению дипломата, «это уже не разрешительный, а запретительный порядок». А поскольку ограничения на передвижение США применяет лишь к представителям некоторых государств, «налицо вопиющая дискриминация».

Леонидченко также рассказал, что ситуация с американскими визами для сотрудников постпредства России при ООН деградирует, в настоящее время 37 сотрудников российской миссии и 49 членов их семей все еще ожидают продления виз.

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова сообщила, что американские власти отказались выдавать визы российским делегатам. Она подчеркнула, что делегаты планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам Тяжловой, в выдаче виз россиянам было отказано безосновательно.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на это заявил, что глава международной организации Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке.