https://static.news.ru/photo/d6eb5f12-72ae-11ea-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Ряд наименований из перечня импортируемой из Китая продукции на $300 млрд облагаться пошлинами не будут. Об этом заявили власти США.

Как сообщает ТАСС, заявление об этом опубликовал аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести исключения по просьбам (американских компаний. — NEWS.ru), — цитирует агентство документ.

Отмечается, что ограничения снимают уже не в первый раз и всегда по просьбам американских компаний. В этот раз, в частности, будут сняты запреты на ввоз мочеприёмников, медицинских сумок для льда, браслетов, а также устройств «для ношения на запястье с функциями отображения времени, акселерометром и возможностью отображать и передавать данные по Сети».

Как ранее писал NEWS.ru, власти КНР призвали США отменить санкции в отношении Ирана, под действие которых попал ряд китайских предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.