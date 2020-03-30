Ряд наименований из перечня импортируемой из Китая продукции на $300 млрд облагаться пошлинами не будут. Об этом заявили власти США.
Как
Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести исключения по просьбам (американских компаний. — NEWS.ru), — цитирует агентство документ.
Отмечается, что ограничения снимают уже не в первый раз и всегда по просьбам американских компаний. В этот раз, в частности, будут сняты запреты на ввоз мочеприёмников, медицинских сумок для льда, браслетов, а также устройств «для ношения на запястье с функциями отображения времени, акселерометром и возможностью отображать и передавать данные по Сети».
Как ранее писал NEWS.ru, власти КНР призвали США отменить санкции в отношении Ирана, под действие которых попал ряд китайских предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
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