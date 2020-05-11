Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности (МНБ) США в скором времени опубликуют заявление с обвинениями против Китая в кибероперациях и попытках украсть американскую интеллектуальную собственность. Как утверждают источники западных СМИ, есть основания считать, что китайские хакерские группы хотят завладеть исследованиями о методах лечения коронавируса нового типа и возможной вакцине. Вполне вероятно, что Вашингтон ищет способ нанести контрудар и собрать информацию о китайских исследованиях.

О выводах американских силовых ведомств со ссылкой на источники пишет The New York Times. По данным газеты, Пекин ведёт розыск «ценных данных в сфере интеллектуальной собственности и здравоохранения, связанных с вопросами вакцины, лечения и тестирования». Причём, как считают в ФБР и МНБ, китайские власти используют незаконные средства, такие как хакерство и «действия нетрадиционных субъектов». Последнее выражение, как обращает внимание издание, означает кражу данных непосредственно из американских лабораторий.

У плохого поведения Китая в киберпространстве долгая история, — говорит глава Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Кристофер Кребс. — Она хорошо задокументирована, поэтому никого не должно удивлять, что они (китайцы. — NEWS.ru) направляют внимание на критически важные организации, участвующие в разработке ответа на пандемию.

За последнее время в США усилилась охота на шпионов в сфере интеллектуальной собственности. В течение нескольких месяцев сотрудники ФБР посещают крупные университеты и проводят брифинги о возможных уязвимостях. Правда, некоторые из этих представителей академической среды не видят в данной ситуации ничего, кроме обычной паранойи. Большое недоумение в прошлом месяце вызвали слова сенатора-республиканца Тома Коттона, который назвал скандальным тот факт, что США «дали образование многим ярким умам Коммунистической партии Китая». Подобные опасения — лишь часть масштабной тенденции. Администрация президента Дональда Трампа, похоже, всерьёз рассчитывает «наказать» КНР за сокрытие эпидемии на ранних этапах и попытку обеспечить себя медицинскими материалами в ущерб другим странам.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

Эксперты по безопасности утверждают, что предполагаемые китайские хакеры едва ли одиноки в своём стремлении использовать вирус как повод для атак. Представители американских силовых ведомств говорят, что соответствующие действия предпринимали и иранские кибервзломщики, которые, судя по всему, искали данные о производителе препарата «Ремдесивир», который 10 дней назад был официально одобрен властями США для лечения коронавирусной инфекции.

Это пандемия, но, к сожалению, страны не рассматривают её как глобальную проблему, — отмечает бывший американский разведаналитик Джастин Фиер. — Все проводят широкомасштабный сбор разведывательных данных, которые касаются фармацевтических исследований, средств индивидуальной защиты, ответных мер, чтобы узнать, кто добивается прогресса.

Обвинения США в адрес Китая по поводу кражи интеллектуальной собственности звучали задолго до распространения коронавируса нового типа и даже были одной из тем американо-китайских торговых переговоров. Однако именно сейчас американские силовые ведомства получили легальный способ «наказать» обидчика. Источники The New York Times утверждают, что решение ФБР и МНБ выдвинуть конкретные обвинения против Китая является частью более широкой американской стратегии сдерживания, в которую также вовлечены киберкомандование и Агентство национальной безопасности США. Эти обвинения дают, в свою очередь, формальную возможность нанести контрудар по китайским сетям и, может быть, собрать данные о том, чего в борьбе с COVID-19 удалось добиться исследователям из КНР. Возможно, для несанкционированного доступа к этой информации американским ведомствам нужен был только повод.