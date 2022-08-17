США призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» NYT: США и другие страны призвали присвоить алмазам из РФ статус «кровавых»

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Присвоить российским алмазам статус «кровавых» предложили США, Евросоюз и Канада. Причиной такого предложения является ситуация на Украине, где уже почти полгода Москвой проводится специальная военная операция. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя Госдепа Джорджа Каджати на имя председателя Кимберлийского процесса.

Вопрос об алмазах из России был поднят на собрании процесса в Ботсване в июне этого года. В результате обсуждение завершилось после вето РФ, КНР и Белоруссии. После этого начались споры относительно того, должна ли Россия участвовать в работе процесса.

NYT сообщает, что Штаты ввели запрет на поставку необработанных алмазов из РФ, однако бриллианты всё равно попадают в страну. Также издание отмечает, что большая часть российских алмазов обрабатывается в Индии, где их маркируют как алмазы индийского происхождения.

Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран. Организация была создана в 2000 году и получила наименование по городу Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с «кровавыми» алмазами. Так называют драгоценные камни, средства от продажи которых направляют на финансирование террористических группировок и региональных конфликтов.

Ранее управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что дефицит алмазов никак не повлияет на мировую экономику, так как рынок этих драгоценных камней является ситуативным и зависит от общего благосостояния людей. Он пояснил, что люди покупают алмазы тогда, когда у них есть деньги, а во времена кризиса и тяжёлой экономической ситуации рынок «схлопывается» из-за нехватки средств.