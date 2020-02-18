https://static.news.ru/photo/5a6a5c06-5272-11ea-b79d-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Белый дом намерен вводить санкции против организаций из любых стран, которые поддерживают правительство Венесуэлы и лидера страны Николаса Мадуро.

Я хочу ясно дать понять: любые организации по всему миру, которые ведут бизнес с режимом Мадуро, являются объектом санкций со стороны Соединённых Штатов, — об этом заявил представитель США.

По его словам, чтобы избежать санкций достаточно не вступать во взаимоотношения с режимом Мадуро. Он также объявил, что Штаты применят санкции против компании Rosneft Trading, S.A (Роснефть трейдинг).

NEWS.ru писал, что санкции против «Роснефти» могут сыграть на руку России. Нефтяной гигант не планирует прекращать сотрудничать с Венесуэлой.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.