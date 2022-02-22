США предупредили Зеленского о «вторжении» России в течение двух суток

Администрация США предупредила главу Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности «вторжения» России в течение ближайших двух суток. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке Штатов.

По сообщению издания, президент Украины предупреждён , что «Россия с высокой вероятностью» начнёт вторжение на территорию страны в течение 48 часов.

Кроме того, сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полёт над Украиной, возможно, разведывательным самолётом, — приводит портал слова источника.

Издание указывает, что предупреждение было получено правительством Украины, но это уже третье по счёту за месяц оповещение для Киева.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как начало «российского вторжения». Об этом заявил в эфире телеканала CNN заместитель советника Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер. Так он прокомментировал признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.