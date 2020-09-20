США предостерегли РФ от «провокационных действий» в Сирии

https://static.news.ru/photo/61748052-fae8-11ea-8869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Соединённые Штаты увеличили своё военное присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, сообщают западные СМИ. Военное командование назвало это «чётким сигналом» для России.

Официальные лица США заявили, что шесть боевых машин пехоты Bradley и около сотни военнослужащих направлены на северо-восток Сирии. Капитан ВМС США Билл Урбан сказал, что этот шаг «обеспечит безопасность коалиционных сил». Он добавил, что наряду с боевыми машинами, базировавшимися в Кувейте, США также развернут «Сторожевой радар» и увеличат «частоту патрулирования американских истребителей над американскими войсками».

Эти действия и подкрепления являются чётким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов. Также Россия и другие стороны должны избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий, — цитирует BBC свой неназванный источник в военном командовании.

27 августа США выступили с обвинением, что ВС РФ нарушили протоколы деконфликтации в районе населённого пункта Дерик. По этим оценкам, российская техника попыталась протаранить бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж американской машины. Так, у четырёх военнослужащих ВС США были диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга. По версии же российской стороны, американцы нарушили установленные договорённости и захотели блокировать патруль российской военной полиции, писал NEWS.ru ранее.