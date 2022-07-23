США поставят на Украину 580 ударных БПЛА Phoenix Ghost

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Американское руководство планирует осуществить поставку 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Отмечается, что Пентагон обеспечит устойчивое снабжение украинских вооруженных сил оружием. Также была анонсирована военная помощь на общую сумму в 270 миллионов долларов.

С системами Phoenix Ghost мы будем в состоянии начать поставки в августе и обеспечить устойчивое снабжение украинских вооруженных сил такими возможностями, — рассказал представитель военного ведомства США.

Помимо БПЛА Киеву поставят четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. Глава государства отметил, что ежедневные потери ВСУ в мае были в несколько раз выше, от 100 до 200 убитыми. Президент при этом отказался называть общее число потерь с момента начала специальной операции России. В начале июля один из хакеров группы RaHDit рассказал РИА Новости, что общие потери ВСУ составляют от 50 до 70 тысяч убитыми.