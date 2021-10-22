США пообещали раскрыть новые данные об убийстве Кеннеди

Американская администрация пообещала опубликовать 15 декабря 2021 года новые материалы об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. В настоящее время решается вопрос, какие данные будут обнародованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.
В заявлении
Однако власти попросили отложить публикацию второй части данных до 15 декабря 2022 года. Кроме того, профильные ведомства выступили против обнародования другой части сведений и после этой даты. Отмечается, что будет разработан план создания цифровой базы в открытом доступе, где будут размещены все одобренные документы.
Ранее сообщалось, что убийцу сенатора Роберта Кеннеди отпустят после 50 лет тюрьмы. Мужчина получил право на досрочное освобождение. Роберт Кеннеди — брат убитого президента США Джона Кеннеди.