США пообещали раскрыть новые данные об убийстве Кеннеди

Американская администрация пообещала опубликовать 15 декабря 2021 года новые материалы об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. В настоящее время решается вопрос, какие данные будут обнародованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В заявлении сказано , что в 1992 году конгресс посчитал нужным раскрыть все данные об этом происшествии, если они не несут вреда разведке, правоохранительным органам или внешней политике. Президент США Джо Байден утвердил порядок публикации сведений.

Однако власти попросили отложить публикацию второй части данных до 15 декабря 2022 года. Кроме того, профильные ведомства выступили против обнародования другой части сведений и после этой даты. Отмечается, что будет разработан план создания цифровой базы в открытом доступе, где будут размещены все одобренные документы.

Ранее сообщалось, что убийцу сенатора Роберта Кеннеди отпустят после 50 лет тюрьмы. Мужчина получил право на досрочное освобождение. Роберт Кеннеди — брат убитого президента США Джона Кеннеди.