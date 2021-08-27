Убийцу Кеннеди отпустят спустя 50 лет по УДО

Убийцу сенатора Роберта Кеннеди отпустят после 50 лет тюрьмы. Мужчина получил право на досрочное освобождение, пишет Los Angeles Times.

Роберт Кеннеди — брат убитого президента США Джона Кеннеди. Роберт был убит в июне 1968 года в гостинице под Лос-Анджелесом. В убийстве сенатора признали виновным палестинца Серхана Серхана. Сначала его приговорили к смертной казни, а затем смягчили приговор до пожизненного заключения.

На момент совершения преступления палестинцу было 24 года. По данным издания, комиссия по УДО получила письма в поддержку Серхана. В частности, в защиту палестинца выступил сын убитого политика. В итоге прокуратура не стала возражать против досрочного освобождения Серхана.

Что касается УДО, 77-летний палестинец мог просить его с 1972 года. Он действительно предпринимал несколько попыток с 1983 по 2006 год, но всякий раз получал отказ. Последний раз ему отказали в 2006 году.

Ранее сообщалось, что пропавшие внучка и правнук Роберта Кеннеди признаны погибшими. Спасатели приостановили поиски пропавших в Чесапикском заливе Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и её восьмилетнего сына Гидеона, внучки и правнука Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди.