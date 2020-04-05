Пропавшие внучка и правнук Роберта Кеннеди признаны погибшими

Спасатели приостановили поиски пропавших в Чесапикском заливе Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и её восьмилетнего сына Гидеона, внучки и правнука Роберта Кеннеди — брата 35-го президента США Джона Кеннеди.
Каноэ, на котором исчезнувшие отправились в залив, спасатели обнаружены перевёрнутым в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз. Надежды на то, что женщина и мальчик живы, практически нет.
Поскольку вчера вечером Габриэлла и Тоби (дочь и сын Мейв Кеннеди — NEWS.ru) спали рядом со мной, я пообещал себе, что сделаю всё возможное, чтобы стать для них родителем, которым была Мейв, и быть человеком, которым Гидеон явно вырос бы, — написал муж пропавшей Девид Маккин в своём Facebook.
Как сообщал NEWS.ru ранее, Мейв Кеннеди и её восьмилетний сын приехали в гости к матери Мейв. Как рассказал супруг пропавшей женщины Дэвид Маккин, дети случайно бросили мяч в воду, его отнесло от берега. Мейв и Гидеон отправились на каноэ за мячом и не вернулись.
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