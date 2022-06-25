США пообещали, что россияне почувствуют эффект от санкций Госсекретарь США Блинкен: россияне почувствуют эффект от санкций в обычной жизни

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Эффект антироссийских санкций непременно проявится в повседневной жизни россиян. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что их эффект будет усиливаться со временем, однако подчеркнул, что ему не хотелось бы страданий россиян.

Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру, — сказал американский госсекретарь.

Он добавил, что со временем санкции будут «кусаться сильнее и сильнее», Граждане РФ непременно ощутят их в повседневной жизни. При этом Блинкен отметил, что ему лично не хотелось бы, чтобы последствия ограничений, наложенных на Россию в связи с началом спецоперации на Украине, причиняли страдания в стране и чтобы народ ощущал их на себе.

Ранее стало известно, что Молдавия поддержит новые санкции Евросоюза против России. К этому её обязывает статус кандидата на вступление в ЕС, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.