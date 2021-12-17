США планируют отправить на Украину военную технику из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину военную технику, предназначавшуюся ранее для Афганистана. Американские власти обеспокоены «наращиванием военной мощи» России на границе с Украиной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова американских и украинских официальных лиц.

США намерены отправить на Украину пять вертолётов Ми-17. Кроме того, передадут запасы боеприпасов и вооружения НАТО в Румынии и Болгарии. Также Украина просит ещё 20 американских многоцелевых вертолётов Black Hawk и ракет Stinger.

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на $2,5 млрд. До этого министр обороны Украины Алексей Резников обратился к главе Пентагона с просьбой предоставить им технику США, ранее использовавшуюся в Афганистане. Тогда американские власти эту просьбу никак не прокомментировали.

Ранее в США практически половина опрошенных жителей выразила своё негативное мнение по поводу начала войны с Россией для «защиты территориальной целостности Украины». Опрос на данную тему провела исследовательская служба YouGov, заказчиком выступил американский Институт имени Чарльза Коха.

Главный вопрос, на который опрошенные должны были дать ответ, звучал так: «Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?».

Исследование показало, что 28% респондентов заявили, что выступают «решительно против», 20% — «в некоторой степени против» такой идеи. «Решительно за» высказалось лишь 9%, а 18% сообщили, что «в некоторой степени за».