США перебросили в Сирию бронетехнику после столкновения с армией РФ

https://static.news.ru/photo/b9779b78-fa74-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army's/flickr.com

Американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошёл в конце августа между военнослужащими РФ и США в этом регионе.

БМП помогут обеспечить защиту сил коалиции во всё более сложной оперативной обстановке на северо-востоке Сирии, — сказал официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Уэйн Маротто.

В Центральном командовании подчеркнули, что БМП позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГ (организация запрещена в РФ), и опубликовали фото выгрузки боевых машин.

Кроме M2A2 Bradley, американские войска в Сирии получили радар Sentinel. Также было принято решение увеличить количество патрульных полётов истребителей над районами дислокации войск США и сил коалиции.

26 августа военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. В итоге пострадали четверо американцев. Затем над местом инцидента на сверхнизкой высоте летал российский вертолёт, американские военные утверждают, что таким образом на них пытались оказать дополнительное давление, писал NEWS.ru.