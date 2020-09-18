США перебросили в Сирию бронетехнику после столкновения с армией РФ

Американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошёл в конце августа между военнослужащими РФ и США в этом регионе.
БМП помогут обеспечить защиту сил коалиции во всё более сложной оперативной обстановке на северо-востоке Сирии, — сказал официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Уэйн Маротто.
В Центральном командовании подчеркнули, что БМП позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГ (организация запрещена в РФ), и опубликовали фото выгрузки боевых машин.
Кроме M2A2 Bradley, американские войска в Сирии получили радар Sentinel. Также было принято решение увеличить количество патрульных полётов истребителей над районами дислокации войск США и сил коалиции.
26 августа военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. В итоге пострадали четверо американцев. Затем над местом инцидента на сверхнизкой высоте летал российский вертолёт, американские военные утверждают, что таким образом на них пытались оказать дополнительное давление, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники