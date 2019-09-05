https://static.news.ru/photo/fc9d37fc-993e-11e9-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Самолёт B-52 Stratofortress прибыл на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, — говорится в сообщении ведомства.

Американские военные готовятся поучаствовать в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrier и в мероприятиях, приуроченных ко Дням НАТО. Они отработают тренировочные полёты с другими самолётами США и союзниками в целях совершенствования взаимодействия при совместных атаках, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что американский бомбардировщик приблизился к границам Калининградской области. Об этом свидетельствовали данные ресурса Plane Radar. B-52H взлетел с британской авиабазы и направился к российской границе. Истребитель отрабатывал бомбометания по базе Балтийского флота.