США отправят помощь в Италию для борьбы с Китаем и Россией

https://static.news.ru/photo/af1dac96-7bce-11ea-a33f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отправит помощь в Италию для борьбы с той «дезинформацией», которую устроили Китай и Россия. Соответствующий меморандум глава Белого дома подписал 10 апреля.

Помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России,— говорится в документе.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Ранее, как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия, Иран и Китай якобы распространяют недостоверную информацию о коронавирусе. Он подчеркнул, что в Вашингтоне «напрямую говорили» этим странам о необходимости прекращения распространения ложной информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России бездоказательными фейками.