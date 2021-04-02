США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда

https://static.news.ru/photo/d54af1d4-93f2-11eb-90fc-96000091f725_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден снял санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил Госдепартамент США.

Сегодня президент Байден отменил исполнительный указ 13928 «О блокировании собственности определённых лиц, связанных с Международным уголовным судом», положив конец угрозе и введению экономических санкций и визовых ограничений, связанных с судом, — цитирует сообщение РИА Новости.

В июне 2020 года Дональд Трамп, бывший на тот момент американским президентом, издал указ, позволяющий США вводить санкции против членов Международного уголовного суда. Это произошло на фоне расследования военных преступлений американских солдат в Афганистане.

Позже Трамп воспользовался этим правом в отношении двух сотрудников МУС — прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Байден снял эти санкции. Кроме того, США отказались от политики визовых ограничений в отношении определённых сотрудников МУС.

Вместе с тем в Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему «решительно не согласны» с действиями этого суда, касающимися ситуации в Афганистане и Палестине.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена начать расследование преступлений, совершённых на территории Украины, говорится в заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.

Там отмечается, что соответствующее решение было принято после «тщательного и независимого процесса». Бенсуда отметила, что для начала расследования соблюдены все необходимые правовые критерии. Для начала расследования, по её словам, теперь необходима санкция, которую должны дать судьи палаты предварительного производства МУС.