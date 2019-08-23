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Мэр Киева Виталий Кличко заявил об особом статусе Севастополя наряду с Киевом. Он пояснил, что градоначальники этих населённых пунктов также являются главами городской администрации.

А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть, — сказал он в эфире телеканала NewsOne. При этом с...