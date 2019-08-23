Соединённые Штаты официально отозвали предложение о продаже Турции противоракетных комплексов Patriot в качестве замены российским ЗРК С-400.
Мы последовательно говорили Турции, что наше последнее предложение о продаже Patriot будет отозвано, если они примут поставку С-400. Наше предложение по Patriot истекло, — цитирует слова представителя госдепартамента CNN.
Как ранее писал News.ru, Анкара ожидает от Москвы поставку элементов второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 в августе–сентябре.