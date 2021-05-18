США осудили «антисемитские» комментарии Эрдогана

https://static.news.ru/photo/2c79f7ce-b834-11eb-b9fb-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Pignatelli/EUC/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа. Мы находим эти комментарии отвратительными, — отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что Вашингтон призывает Эрдогана и других представителей Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений. В Белом доме считают, что такие слова могут стать катализатором дальнейшего насилия.

При этом Прайс не стал уточнять, какие именно слова Эардогана он имеет в виду.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение властей Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене. Он заявил, что проклинает австрийское правительство. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором, отметил президент Турции.