https://static.news.ru/photo/197b7f78-44bb-11ea-aa09-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Customs and Border Protection/flickr.com

Белый дом ввёл ограничения на въезд в США для граждан шести стран, среди которых оказалась Киргизия. Новые правила не затронут выдачу неиммиграционных виз.

Причиной стали проблемы с паспортными технологиями и неполный обмен с Вашингтоном информацией о подозреваемых в терроризме и преступниках. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф, сообщает Reuters.

Граждане Киргизии, а также Мьянмы, Нигерии и Эритреи не могут теперь получать визы, позволяющие остаться в США на постоянной основе (иммиграционные визы). Граждане Судана и Танзании лишены возможности получить Diversity Visa, это лотерея Грин-кард. Получивший визу такого типа иностранец в дальнейшем может надеяться на получение иммиграционной визы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правила въезда в Шенгенскую зону поменяются для россиян после вступления в силу с 2 февраля обновлённого Визового кодекса ЕС. Пятилетнюю визу смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трёх лет. При этом стоимость «шенгена» для россиян не изменится. Консульский сбор, как и раньше, обойдётся в €35.