США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Москва испытала противоспутниковое оружие. По его словам, в результате якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из её спутников, — отметил представитель Госдепа.

Он пояснил, что после испытаний якобы появилось множество обломков космического мусора, которые теперь «угрожают интересам всех стран».

США будут работать с союзниками и партнёрами, чтобы ответить на эти безответственные действия России, — подчеркнул Прайс.

При этом в Пентагоне также отреагировали, заявив, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. Официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне настаивают на разработке универсальных норм при освоении космического пространства для всего мира.

Ранее стало известно, что из-за опасного сближения МКС с космическим мусором российские космонавты перешли на корабль «Союз МС-19». Аналогичные указания получил и американский экипаж. Это происходит, как правило, тогда, когда до опасного сближения остаётся мало времени и его может не хватить для уклонения.