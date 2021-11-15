Экипаж МКС перешёл на корабли из-за угрозы космического мусора

Из-за опасного сближения МКС с космическим мусором, российские космонавты перешли на корабль «Союз МС-19». Аналогичные указания получил и американский экипаж. Это стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA, передаёт РИА Новости.

Экипаж «Союза» находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы, — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.

Согласно инструкции экипаж должен укрыться в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация. Это происходит, как правило, тогда, когда до опасного сближения остаётся мало времени и его может не хватить для уклонения.

В настоящий момент специалисты NASA обсуждают возвращение астронавтов на МКС.

Ранее космонавты получили предупреждение об угрозе столкновения с космическим мусором. Он должен был пролететь в непосредсвтенной близости от станции космического в 10:06 по московскому времени. Переговоры экипажа с Землёй транслировали в NASA, передаёт РИА Новости.

На МКС работают экипажи 65-ой и 66-ой экспедиций. От «Роскосмоса» там присутствуют космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. От США - астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур. Также на станции работают астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосиде.

Ранее космонавт Денис Ефремов рассказал, что МКС иногда вынуждена уклоняться от космического мусора. По его словам, чем больше в космосе обломков, тем сложнее и опаснее совершать манёвры. Космонавт добавил, что жёстких правил, определяющих количество оставляемого странами мусора на орбите, нет. Вынужденные манёвры, в свою очередь, тратят запасы топлива МКС.