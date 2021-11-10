Космонавт объяснил, что представляет опасность для МКС

Международная космическая станция (МКС) вынуждена иногда уклоняться от космического мусора. И чем больше его в космосе, тем сложнее и опаснее совершать манёвры, рассказал телеканалу «360» космонавт Денис Ефремов.

В любом случае там (на орбите Земли. — NEWS.ru) остаются какие-то компоненты от ракет и старые спутники. Тем более если это какой-то результат тех же экспериментов, например китайских, по уничтожению спутников. Да, его (космического мусора. — NEWS.ru) становится больше, — сказал Ефремов.

Он добавил, что нет жёстких правил, которые определяют количество оставляемого странами мусора на орбите. Вынужденные манёвры, в свою очередь, тратят запасы топлива МКС. Оно ограничено, и его доставляют на станцию дополнительно.

Ранее сообщалось, что обломок китайского метеоспутника Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября. Роскосмос начал изучение уровня угрозы. Речь идёт о фрагменте метеоспутника, который был сбит при испытаниях противоспутникового оружия, проведённых в 2007 году в КНР.