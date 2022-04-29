США обвинили Лаврова в «ядерном шантаже» Посол США в России Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже»

Джон Салливан / Фото Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что США слышали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о рисках ядерной войны, но не намерены уступать «ядерному шантажу». По его словам, США готовы к сдерживанию России в этом вопросе ещё со времён СССР. При этом он назвал последние действия Пентагона «снижением напряжённости», пишет РИА Новости.

Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы не уступим ядерному шантажу, — рассказал Салливан.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не собирается ввязываться в споры, чтобы не допустить провокаций.

В мире существует реальная опасность начала третьей мировой войны, заявил ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат отметил, что эту опасность нельзя недооценивать. Он добавил, что в отличие от ситуации с карибским кризисом, у Москвы и Вашингтона нет каналов для связи, которым бы доверяли обе страны.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что ни одна из сторон не стремится к созданию такого канала. Он указал на то, что в настоящее время все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». При этом, по его словам, принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости ядерного конфликта.