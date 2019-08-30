https://static.news.ru/photo/7e857112-cbfd-11e9-b9ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2/Paul Langrock

Вашингтон серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с проектом газопровода «Северный поток — 2». Такую информацию озвучил глава Минэнерго США Рик Перри.

Предполагаю, что, вероятно, да... Эти переговоры ведутся на высоком уровне в США. Мы серьёзно относимся к такому варианту, — цитирует министра ТАСС .

Таким образом Перри ответил на вопрос о том, будут ли введены санкции, во время своей пресс-конференции.

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт в себе угрозы для всей Европы. По его словам, Киев и Варшава единодушны в стремлении к диверсификации источников энергоснабжения. Это относится в том числе и к сотрудничеству с США.