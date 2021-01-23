США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

https://static.news.ru/photo/8bc3c2da-5e36-11eb-93ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Индо-Тихоокеанское командование США сообщило об отправке в Южно-Китайское море авианосной ударной группы во главе с эсминцем «Теодор Рузвельт». Это произошло после того, как стало известно о полёте 13 китайских самолётов рядом с Тайванем.

Авианосная группа «проводит плановое развёртывание в составе 7-го флота США для обеспечения свободы морей», сообщает The Japan Times со ссылкой на сообщение американского командования в регионе. Операции по обеспечению безопасности включали полёты с использованием самолётов и вертолётов, морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс раскритиковал китайские власти за давление на Тайвань.

Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранными представителями Тайваня, — приводит сайт Госдепа слова Прайс.

Китай и Тайвань имеют территориальные претензии друг к другу. Многие страны не признают государственность Тайваня, при этом поддерживая дипломатические отношения. Вашингтон предпринял улучшение отношений с Тайбэем в 2020 году на фоне разногласий с Пекином. Одной из причин стало принятие закона о госбезопасности в Гонконге, ограничивающего возможности автономии при рассмотрении дел о сепаратизме.

Китайские власти, в свою очередь, долгие годы ведут спор с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены большие запасы углеводородов. Американцы, не признающие претензии Пекина, активизировались в регионе в последние месяцы под предлогом «обеспечения свободы судоходства».

Как сообщал NEWS.ru, полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Сянсуй заявил, что у КНР теперь есть все возможности для полноценного ответного ядерного удара по США. По его словам, Пекин потратил последние 20 лет на наращивание ядерных сил, включая строительство более 5 тыс. км подземных туннелей для скрытой транспортировки зарядов.