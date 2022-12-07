США захотели исключить Россию из G20 США добавили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из G20

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США добавили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из G20, следует из документа, опубликованного на сайте американского военного ведомства. В нем также говорится о планах лишить Москву членства в Базельском комитете по банковскому надзору, Совете по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

Кроме того, проект бюджета предполагает выделение средств на «сдерживание» России в Европе. На эти цели направят $6 млрд.

США также намерены продлить запрет на военное сотрудничество с Россией. Ожидается, что ограничение будет действовать на протяжении следующих пяти лет. Дополнительно предусматривается постоянный запрет на обмен информацией по вопросам противоракетной обороны (ПРО).

Вашингтон также рассчитывает ввести вторичные санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ.

Весь оборонный бюджет составит $847,3 млрд, из которых $800 млн потратят на военную помощь Украине. Этот проект может стать самым большим в истории США, еще часть средств будет направлена на реализацию механизмов сдерживания в Европейском ($6 млрд) и Азиатско-Тихоокеанском ($11,5 млрд) регионах.

Ранее стало известно, что профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета государства на 2023 финансовый год.