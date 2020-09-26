США наложили санкции на китайского производителя полупроводников

https://static.news.ru/photo/4d0fd0e2-00b7-11eb-8ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: smics.com

Власти США ввели ограничения на поставки высокотехнологической продукции для китайской компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), специализирующейся на выпуске полупроводников.

Об этом сообщает газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался документ Министерства торговли Соединённых Штатов. Американские фирмы теперь обязаны получать государственные лицензии на поставку определённых видов техники для SMIC. Эта мера будет действовать до тех пор, пока правительство не проведёт оценку деятельности SMIC и её дочерних организаций.

Ранее в Пентагоне высказались в поддержку санкций в отношении китайского производителя полупроводников из-за приписываемых компании связей с китайской армией. Оборонное ведомство вело консультации по этому вопросу с Госдепартаментом, Минторгом и Минэнерго. В чёрном списке властей США уже свыше 275 компаний из Китая. Этим фирмам серьёзно ограничили возможности по закупке высокотехнологичных продуктов на американском рынке.

23 сентября Министерство финансов США расширило список попавших под санкции физических лиц и компаний из России, писал NEWS.ru. Под ограничения попали два юрлица и шесть российских граждан.