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США расширили антироссийские санкции

17:26, 23 сентября 2020 64
Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило список попавших под санкции физических лиц и компаний из России.

Причиной стали вмешательство в выборы в США и ситуация на Украине. Под ограничения попали два юрлица и шесть граждан из РФ, говорится на сайте Минфина.

Кроме того, санкции наложили на гражданина Финляндии и несколько компаний из этой страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию России, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС.

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