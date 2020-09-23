США расширили антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/c1b61fca-fda9-11ea-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило список попавших под санкции физических лиц и компаний из России.

Причиной стали вмешательство в выборы в США и ситуация на Украине. Под ограничения попали два юрлица и шесть граждан из РФ, говорится на сайте Минфина.

Кроме того, санкции наложили на гражданина Финляндии и несколько компаний из этой страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию России, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС.