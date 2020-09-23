США расширили антироссийские санкции

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило список попавших под санкции физических лиц и компаний из России.
Причиной стали вмешательство в выборы в США и ситуация на Украине. Под ограничения попали два юрлица и шесть граждан из РФ,
Кроме того, санкции наложили на гражданина Финляндии и несколько компаний из этой страны.
Ранее, как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию России, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС.
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