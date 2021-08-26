США начали строить деревянные копии военной техники

Военнослужащие пятого морского строительного батальона ВМС США начали строить копии военной техники из дерева для использования на учениях. Так, для оснащения 17-го боевого логистического полка созданы фанерные копии автомобилей Humvee. Об этом пишет портал Defense Blog.

Отмечается, что копии техники призваны сократить затраты на учения без ущерба для их реалистичности. Фанерный макет Humvee соответствует габаритам реального автомобиля, что позволяет использовать его в логистических учениях, отрабатывая переброску техники.

U.S. Navy Seabees builds wooden military vehicles https://t.co/KqkvlVbNiH — Defence Blog (@Defence_blog) August 26, 2021

Ранее в США провели огневые испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. Она будет использоваться и силами ВМС, и сухопутными войсками. Первую степень твердотопливного ракетного двигателя успешно испытали 27 мая 2021 года в штате Юта. Разработала двигатель компания Northrop Grumman. В марте 2020 года прошёл испытания типовой планирующий аппарат для будущей гиперзвуковой ракеты.