В США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты

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В США провели огневые испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны.

Управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело испытание второй ступени твердотопливного ракетного двигателя 25 августа в Промонтори в штате Юта, — заявила пресс-служба ВМС.

В сообщении также сказано, что испытания — важнейший этап создания типовой гиперзвуковой ракеты. Она будет использоваться и силами ВМС, и сухопутными войсками.

Первую степень твердотопливного ракетного двигателя успешно испытали 27 мая 2021, тоже в штате Юта. Разработала двигатель компания Northrop Grumman. В марте 2020 года прошёл испытания типовой планирующий аппарат для будущей гиперзвуковой ракеты.

Ранее стало известно, что в рамках учений военные США потопили свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Его вывели из состава американского флота в 2015 году.