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Американский фрегат на учениях уничтожили ракетами и торпедой

06:00, 26 августа 2021
Американский фрегат на учениях уничтожили ракетами и торпедой Фрегат Ingraham Фото: Скриншот/youtube.com
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Военные США в рамках учений Sink Exercise атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Видео атаки на военный корабль разместили на YouTube-канале ВМС США.

Фрегат Ingraham раскололся пополам и затонул после того, как по нему 15 августа были нанесены несколько ракетных ударов и выпущена торпеда Mark 48, уточняет издание The Drive.

Корабль Ingraham вывели из состава американского флота в 2015 году. Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, некоторые из них ещё служат в ВМС американских союзников.

Ранее стало известно, что практически весь сентябрь 2020 года у западного побережья США шли масштабные морские учения. В них в том числе использовались беспилотники MQ-9 Reaper («жнец тьмы»). Американский журнал Air Force выпустил статью под заголовком «С прицелом на Китай. Дроны-жнецы готовятся к морской войне».

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