США могут потерять больше тысячи ракетных установок

Американские военные развивают космические военные технологии, поскольку опасаются своих потенциальных противников — России и Китая. Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального поля битвы в будущем. Журналисты издания Military Watch описали стратегию в возможном конфликте в космосе между Россией и США.

В Пентагоне работают в двух ключевых направлениях. Во-первых, они пытаются повысить надёжность своих военных спутников. Ещё в 2018 году американские военные были обеспокоены российскими и китайскими разработками, направленными на борьбу...