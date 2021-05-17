США могут потерять больше тысячи ракетных установок

Американские власти рассматривают возможность сокращения состава флота. Планируется списать ряд военных кораблей. Так в Пентагоне хотят повысить финансирование кораблестроительной отрасли для создания новой морской техники. Старые корабли нечем заменить, а из-за сокращения флота армия потеряет около 1200 ракетных установок, отмечает «Военное обозрение».
Если сократить количество крейсеров согласно предложению [ВМС США], то мы потеряем свыше тысячи, а именно 1200, ракетных установок. Вопрос в том, чем их заменить? — задался вопросом конгрессмен Роб Уиттман.
Он считает, что ввод в строй новых кораблей через 5 лет является неприемлемым сроком. Политик убеждён, что следует разработать план перехода на новую технику, поскольку противники США могут использовать сокращение боевого потенциала как возможность для какого-либо обострения.