https://static.news.ru/photo/da3a135e-6929-11ea-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты Америки и Канада временно ограничат «необязательные передвижения» между двумя государствами. Торговля при этом пострадать не должна.

По взаимной договорённости мы временно закроем нашу северную границу с Канадой для необязательных передвижений. Торговля не пострадает, — написал Трамп в Twitter.

Президент пообещал озвучить детали этого ограничения позже.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации Трампа, сообщил , что США и Канада ради борьбы с распространяющимся коронавирусом планируют приостановить все перемещения через общую границу, кроме неотложных. Более строгие ограничения США уже ввели на въезд в страну из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая и Ирана.

Как писал NEWS.ru, случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США. Последним штатом, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, оставалась Западная Вирджиния.

Всего в мире коронавирусом по состоянию на 18 марта заразились более 204 тысяч человек. Из них 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели.