Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации Трампа, сообщил, что США и Канада ради борьбы с распространяющимся коронавирусом планируют приостановить все перемещения через общую границу, кроме неотложных. Более строгие ограничения США уже ввели на въезд в страну из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая и Ирана.
Как писал NEWS.ru, случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США. Последним штатом, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, оставалась Западная Вирджиния.
Всего в мире коронавирусом по состоянию на 18 марта заразились более 204 тысяч человек. Из них 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели.